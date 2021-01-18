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Город

10:17

В Можайском районе началось строительство жилого дома по программе реновации

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой дом по программе реновации начали строить на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Срок действия разрешения на строительство – до 27 июля 2022 года. Новостройка будет находиться в Можайском районе по адресу улица Петра Алексеева, владение 12", – говорится в сообщении.

Новый дом, рассчитанный на 134 квартиры, будет трехсекционным с переменной этажностью. Общая площадь составит 16,3 тысячи квадратных метров.

На первых этажах дома будут расположены просторные холлы, помещения для консьержа, колясочные, службы быта, салоны красоты, кафе, магазины.

Территория рядом с новостройкой будет благоустроена, там появятся детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года планируется передать под заселение шесть столичных новостроек по программе реновации.

Москвичам рассказали, как проходит программа реновации

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