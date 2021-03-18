Мост через затон Новинки начали строить в южной части бывшей промзоны ЗИЛ

10:45
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В южной части бывшей промышленной зоны ЗИЛ начался основной этап строительства улично-дорожной сети и моста через затон Новинки. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"В рамках проекта запланировано строительство четырехполосной дороги длиной 1,2 километра и моста, который соединит две набережные – Симоновскую и Марка Шагала и позволит разгрузить проспект Лихачева, сократив время в пути для автомобилистов", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
По его словам, также специалисты обустроят пешеходные переходы и площадку для конечной станции наземного транспорта.
Бочкарев добавил, что завершить все работы по строительству и благоустройству планируется в 2023 году.
Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, уже полностью готовы две из девяти опор моста, еще пять опор забетонированы наполовину, также выполнены работы по забивке шпунта и отсыпке полуостровков для строительства русловых опор.
Ранее сообщалось, что на территории ЗИЛа построят стеклянную башню высотой 150 метров и дом-"бриллиант", здания будут отличаться по цвету и рисункам фасадов.
Zilart Diamond придумал голландский архитектор Михил Ридайк, основатель и партнер Neutelings Riedijk Architect. Жилое здание возводится в виде пяти башен разного объема, объединенных общим стилобатом. Фасады планируют облицевать треугольными панелями из алюминия. В результате они образуют диагональный рисунок, напоминающий грани бриллианта. Внутри здания разместится бассейн.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: