Мост через затон Новинки начали строить в южной части бывшей промзоны ЗИЛ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В южной части бывшей промышленной зоны ЗИЛ начался основной этап строительства улично-дорожной сети и моста через затон Новинки. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"В рамках проекта запланировано строительство четырехполосной дороги длиной 1,2 километра и моста, который соединит две набережные – Симоновскую и Марка Шагала и позволит разгрузить проспект Лихачева, сократив время в пути для автомобилистов", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

По его словам, также специалисты обустроят пешеходные переходы и площадку для конечной станции наземного транспорта.

Бочкарев добавил, что завершить все работы по строительству и благоустройству планируется в 2023 году.

Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, уже полностью готовы две из девяти опор моста, еще пять опор забетонированы наполовину, также выполнены работы по забивке шпунта и отсыпке полуостровков для строительства русловых опор.

Ранее сообщалось, что на территории ЗИЛа построят стеклянную башню высотой 150 метров и дом-"бриллиант", здания будут отличаться по цвету и рисункам фасадов.

Zilart Diamond придумал голландский архитектор Михил Ридайк, основатель и партнер Neutelings Riedijk Architect. Жилое здание возводится в виде пяти башен разного объема, объединенных общим стилобатом. Фасады планируют облицевать треугольными панелями из алюминия. В результате они образуют диагональный рисунок, напоминающий грани бриллианта. Внутри здания разместится бассейн.

