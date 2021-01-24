В Москве подвели итоги проекта "День без турникетов" в 2020 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, как проект "День без турникетов" адаптировали к онлайн-формату. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году очные мероприятия были запрещены, поэтому большую их часть в рамках проекта пришлось менять.
"Акцию адаптировали к онлайн-реальности: перенесли все события в дистанционный формат. Так, на сайте проекта появилось 58 онлайн-экскурсий, которые посмотрели 55 тысяч раз", – заявил представитель мэрии.
Суммарно в 2020 году провели восемь "Дней без турникетов", которые объединили в себе 500 разнообразных событий – премьеру документального фильма об изменении рынка труда из-за пандемии, экскурсию в Московский зоопарк и другое.
Кроме того, пользователям предложили мобильное приложение проекта. Оно выполняло функцию афиши и удобного сервиса для регистрации на события. Кроме того, в состав приложения добавили тематически викторины.
В 2020 году "День без турникетов" обзавелся новыми партнерами. К акции присоединились тематический парк развлечений "Остров мечты", государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ и другие – всего 50 организаций.
Первая встреча "Дня без турникетов" в 2021 году состоится 18 – 20 марта. Расписание, состав участников и формат проведения станут известны позднее.
Ранее сообщалось, что к Международному дню образования 24 января подготовили программу в "Московской электронной школе". Ученикам предложили образовательные приложения и интерактивные уроки по дисциплинам школьной программы.
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