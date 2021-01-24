Московские парки, библиотеки и культурные центры подготовили онлайн-программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московские парки, библиотеки и культурные центры подготовили онлайн-программу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, центральная библиотека № 21 проведет 26 января лекцию "Путешествие по Солнечной системе: Уран". Она будет опубликовала на YouTube-канале читальни в 10:00. В этот же день виртуальные занятия проведут библиотеки централизованной системы "Новомосковская", № 172 и культурный центр имени Астахова.
На следующий день парк "Сокольники" на своих официальных страницах в соцсетях проведет видеолекцию, во время которой москвичам расскажут о птицах. В четверг, 28 января, работники детского отделения библиотеки № 32 прочитают истории Андрея Усачева, а работники детской галереи изобразительных искусств "Листок" проведут мастер-класс по макраме.
А в субботу, 30 января, всех желающих будут ждать на YouTube-канале культурного центра "Феникс", где сотрудники театральных студий прочитают стихотворение "Бычок" поэтессы Агнии Барто.
Ранее сообщалось, что музеи Москвы, открывшиеся для посетителей, подготовили программу экскурсий и мероприятий на выходные. 24 января в 11:00 и 13:00 Дарвиновский музей проведет экскурсию "Я тебя не боюсь!" о природных средствах защиты от хищников. Также посетители музей смогут увидеть светомузыкальную инсталляцию 23 и 24 января в 16:00.
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