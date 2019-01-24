Два корпуса Александровского военного училища получили охранный статус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здания Александровского военного училища на Знаменке, которые сейчас принадлежат Минобороны РФ, признаны выявленным объектом культурного наследия и получили охранный статус.

Здание училища в стиле раннего классицизма было построено в 1792 году Франческо Кампорези для генерала Степана Апраксина. Потом здание не раз перестраивали, в результате оно выросло и заняло весь квартал между Гоголевским бульваром, Знаменкой и Большим Знаменским переулком. В советское время в здании размещался Реввоенсовет, а теперь его занимает Министерство обороны РФ, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Это характерный образец малоэтажной казенной застройки начала XX века. Кордегардия также дошла до нас в неизменном виде. Оба здания выполнены в классическом стиле", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Статус выявленных объектов культурного наследия предполагает, что любые ремонтные или реставрационные работы в корпусах будут проводиться только под контролем городских властей. Здания запрещено сносить, а их исторический облик нельзя нарушать.

Ранее сообщалось, что противоаварийные работы стартовали в здании Военной академии имени Фрунзе в Хамовниках. Специалисты отремонтируют плиты из известняка, которыми облицован куб-постамент с цитатой Иосифа Сталина, а затем приведут в порядок стилобат постройки.

За год в столице отреставрировали почти 200 объектов культурного наследия. Другие исторические здания в скором времени также ожидает реставрация. В их числе – дом директора фабрики Товарищества Голутвинской мануфактуры на Якиманской набережной. Этот двухэтажный каменный дом XIX века внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия.