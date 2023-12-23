Специалисты заменили более 1,3 тыс кв метров гидроизоляции на Горбатом мосту в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты заменили более 1,3 тысячи квадратных метров гидроизоляции на Горбатом мосту в центре Москвы. Капитальный ремонт исторического сооружения завершен более чем на 70%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что на пешеходном мосту имени 1905 года в Пресненском районе специалисты комплекса городского хозяйства разобрали покрытие мостового перехода и убрали находящиеся под ним слои песка и пескобетона. Также они отремонтировали основание пролетной части и уложили новый слой гидроизоляции.

Рабочие также обновили бетонное основание, частично восстановили белокаменную облицовку, полностью отремонтировали и покрасили свод арки, вернули на место гранитные ступени.

Как отмечают специалисты, ремонт Горбатого моста был необходим из-за разрушения исторической белокаменной облицовки, утраты гранитной брусчатки и обветшания деревянных элементов и фонарей. Уточняется, что после завершения всех работ срок службы Горбатого моста увеличится до 100 лет. В последний раз мост реставрировали в 1980 году.

Ранее сообщалось, что специалисты отреставрировали 16 элементов на трех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Речь идет о станциях бывшей Каховской линии метро – "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".