В столице создали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве создали программы повышения квалификации по вопросам антитеррористической защищенности объектов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В целях повышения качества профессиональной подготовки указанных лиц на базе ГБУ "Московский исследовательский центр" создано структурное подразделение "Школа дополнительного образования-антитеррор" для проведения специализированного обучения по данному направлению", – говорится в сообщении.

Уточняется, что проект был разработан совместно с аппаратом антитеррористической комиссии Москвы и рассчитан на 72 и 24 часа. Повысить свою квалификацию смогут до 500 специалистов.

Ранее Сергей Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов на период 2021–2022 годов.

Основными задачами программы будут адаптация инвалидов к существующим потребностям работодателей, повышение их конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве.

