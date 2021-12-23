В столице создали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве создали программы повышения квалификации по вопросам антитеррористической защищенности объектов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В целях повышения качества профессиональной подготовки указанных лиц на базе ГБУ "Московский исследовательский центр" создано структурное подразделение "Школа дополнительного образования-антитеррор" для проведения специализированного обучения по данному направлению", – говорится в сообщении.
Уточняется, что проект был разработан совместно с аппаратом антитеррористической комиссии Москвы и рассчитан на 72 и 24 часа. Повысить свою квалификацию смогут до 500 специалистов.
Ранее Сергей Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов на период 2021–2022 годов.
Основными задачами программы будут адаптация инвалидов к существующим потребностям работодателей, повышение их конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве.
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