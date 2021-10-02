Бесплатные курсы для работников сферы туризма появятся в России в 2022 году

Фото: depositphotos/kalinovsky

В 2022 году в России откроются бесплатные курсы повышения квалификации для работников сферы туризма в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

"В следующем году у нас будет система бесплатных курсов повышения квалификации именно для линейного персонала и специалистов, с которыми мы постоянно пересекаемся во время отдыха – это самые важные люди. От них зависит, насколько хорошо пройдет наш отпуск", – сказала она в ходе встречи с представителями отрасли в Кабардино-Балкарии.

Руководитель Ростуризма также добавила, что в рамках проекта на базе Казанского университета спорта и туризма будут обучать топ-менеджеров из сферы туризма, а на базе СПбГУ откроют Центр компетенций, который станет создавать практико-ориентированные образовательные программы. В последнем будут обучать специалистов, а также распространять разработанные программы в профильные вузы.

Ранее Догузова заявила, что Ростуризм поможет обустроить маршруты для путешественников в Кабардино-Балкарии, а также окажет содействие инвесторам в строительстве в регионе современных гостиниц. Также, по ее словам, ведомство поддержит горные деревни и села, куда смогут отправиться путешественники.

