В России начали набирать популярность турпоездки в горячие точки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Среди россиян стали пользоваться популярностью направления туристических поездок в горячие точки, сообщает РИА Новости.
На первом месте в списке опасных направлений оказалась Сирия. Также туристы интересуются поездками в Афганистан, Сомали, Южный Судан и Ливию.
"Хочется прочувствовать разнообразие жизни людей в уникальных социально-политических условиях", – рассказал москвич Дмитрий Миллер, побывавший в Ираке, Алжире и нескольких точках Латинской Америки.
По словам путешественника, "у каждого свой способ делать жизнь интересно", поэтому в ближайшее время он планирует поездку в Афганистан, который с середины августа находится под контролем запрещенного в РФ террористического движения "Талибан".
По словам экспертов в сфере военного туризма, совершить подобные поездки достаточно сложно. Желающему поехать в турпоездку в горячую точку необходимы контакты знающих про это людей и финансовые возможности.
"Я знакомлюсь с нужными людьми на открытых мероприятиях в Москве. В основном это персоны, которые могут обеспечить как визу, так и безопасность на земле", – объяснил Миллер.
Кроме того, в таких местах путешественнику необходимо сопровождение. По мнению специалиста, лучшая возможность – это вооруженная охрана.
Также существует еще одна сложность данных путешествий, которая связана с транспортной доступностью горячих точек. Так, в Афганистан из РФ билетов на прямые рейсы нет. Существуют варианты с пересадкой в Стамбуле, при этом ожидание стыковки занимает минимум 35 часов.
Ранее россиянам рассказали о бюджетных направлениях для отдыха на Новый год. По данным специалистов, первое место в рейтинге бюджетных направлений для новогоднего отпуска занял Крым. Что касается отдыха за рубежом, россияне выбирают Турцию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: