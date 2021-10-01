В России начали набирать популярность турпоездки в горячие точки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Среди россиян стали пользоваться популярностью направления туристических поездок в горячие точки, сообщает РИА Новости.

На первом месте в списке опасных направлений оказалась Сирия. Также туристы интересуются поездками в Афганистан, Сомали, Южный Судан и Ливию.

"Хочется прочувствовать разнообразие жизни людей в уникальных социально-политических условиях", – рассказал москвич Дмитрий Миллер, побывавший в Ираке, Алжире и нескольких точках Латинской Америки.

По словам путешественника, "у каждого свой способ делать жизнь интересно", поэтому в ближайшее время он планирует поездку в Афганистан, который с середины августа находится под контролем запрещенного в РФ террористического движения "Талибан".

По словам экспертов в сфере военного туризма, совершить подобные поездки достаточно сложно. Желающему поехать в турпоездку в горячую точку необходимы контакты знающих про это людей и финансовые возможности.

"Я знакомлюсь с нужными людьми на открытых мероприятиях в Москве. В основном это персоны, которые могут обеспечить как визу, так и безопасность на земле", – объяснил Миллер.

Кроме того, в таких местах путешественнику необходимо сопровождение. По мнению специалиста, лучшая возможность – это вооруженная охрана.

Также существует еще одна сложность данных путешествий, которая связана с транспортной доступностью горячих точек. Так, в Афганистан из РФ билетов на прямые рейсы нет. Существуют варианты с пересадкой в Стамбуле, при этом ожидание стыковки занимает минимум 35 часов.

Ранее россиянам рассказали о бюджетных направлениях для отдыха на Новый год. По данным специалистов, первое место в рейтинге бюджетных направлений для новогоднего отпуска занял Крым. Что касается отдыха за рубежом, россияне выбирают Турцию.