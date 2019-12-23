Владелец "Соловья" опроверг открытие на его месте кинотеатра с ограниченным доступом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Информация об открытии на месте "Соловья" кинотеатра с ограниченным доступом не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя АО "Киноцентр".
"Название Prestige Hall не имеет никакого отношения к проекту, который будет реализован на месте бывшего кинотеатра "Соловей". Мы эту информацию опровергаем. Информация о создании кинотеатра только для жителей также не соответствует действительности", – заявил представитель.
Он также выразил мнение, что подобные фейковые сайты и презентации с фотографиями создаются для сбора базы данных потенциальных клиентов, чтобы использовать ее в дальнейшем в своих целях.
Ранее в СМИ появилась информация, что на месте киноцентра "Соловей" возведут 22-этажный жилой комплекс Prestige Hall, в составе которого планируют создать кинотеатр с доступом только для жильцов комплекса.
4 декабря здание киноцентра начали сносить. Предполагается, что работы по сносу "Соловья" на Дружинниковской улице завершат до марта. 2 декабря в кинотеатре прошел последний сеанс. Посетителям бесплатно показали картину Чарли Чаплина "Великий диктатор".
Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году по проекту архитекторов Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера. Известно, что здание выполнено в стиле советского модернизма. Вопрос о признании киноцентра "Соловей" на Красной Пресне объектом культурного наследия планировалось обсудить на Общественном совете при Мосгорнаследии.
Позднее на совместном заседании профильных комиссий Общественной палаты Москвы объявили, что киноцентр "Соловей" нельзя признать объектом культурного наследия. По закону, чтобы внести его в список, должно пройти не менее 40 лет. А с тех пор как построили здание на Красной Пресне, прошло лишь 30 лет.
За это время на счету "Соловья" 325 тысяч сеансов. Показывали даже те картины, которые из других кинотеатров давно ушли. Контент, по словам экспертов, был обширным.
У киноцентра "Соловей" на Красной Пресне всплыли долги за электроэнергию
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