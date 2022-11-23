Непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Непогода не оказала влияния на работу системы жизнеобеспечения столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков.

"Сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", – сказал он.

Заммэра отметил, что коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно.

Бирюков подчеркнул, что в городе повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц и дворов.

"Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети", – рассказал глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, механизированное подметание с противогололедной обработкой проезжей части, тротуаров и дворов проводится в соответствии с погодными условиями.

Бирюков также рассказал, что в городе ближе к вечеру температура воздуха опустится до минусовых значений, что может привести к гололедице.

Заммэра призвал столичных пешеходов и водителей быть предельно внимательными и аккуратными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 24 ноября в столице сохранится высокая вероятность образования наледи на дорогах. По его словам, появление осадков в виде ледяного дождя обусловлено чередованием теплых и холодных воздушных масс по вертикали.

В предстоящие выходные в Москве ожидается снег. Температура воздуха в столице опустится от -3 до -5 градусов. Подобные температурные значения окажутся ниже климатической нормы.



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