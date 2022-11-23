Москвичам рассказали, сколько будут стоить услуги по уборке снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном регионе вырос спрос на предоставление услуг по уборке снега, сообщает Life.ru со ссылкой на данные сервиса "Авито Услуги". По сравнению с 2021 годом, популярность возросла в 4,5 раза.

Спрос на аренду снегоуборочной техники в этом году вырос на 238%. Также по сравнению с прошлым годом на 368% вырос спрос на помощь частных работников. Кроме того, количество заявок на "Авито Услуги" возросло на 74%.

Также популярность приобрела услуга по шиномонтажу. За комплексный монтаж москвичи могут заплатить от 4 000 рублей.

Суммы на аренду снегоуборочной техники резко подскочили после появления первых осадков. Многие стали обращаться за электрическими и аккумуляторными машинами. Например, в день аренда транспорта по уборке от Honda может составить порядка 1 500 рублей. А снегоочиститель "Урал" обойдется жителям столицы от 3 500 рублей.

По мнению специалистов сервиса, подобный рост цен будет наблюдаться во время длительных снегопадов.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что свыше 75 тысяч рабочих и более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия непогоды в столице. На момент ледяного дождя, который начался в столице 22 ноября, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов организовали дежурство в круглосуточном режиме.



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