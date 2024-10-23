Около тысячи заявок в неделю в октябре принял сервис "Вывоз ненужных вещей" от москвичей

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Сервис "Вывоз ненужных вещей" набирает популярность. Каждую неделю в октябре от москвичей поступают около тысячи заявок на утилизацию предметов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Чаще всего жители города избавляются от старых диванов, электроники и бытовой техники, в том числе от стиральных машин и холодильников.

Чтобы избавиться от ненужных вещей, горожанам не нужно искать грузчиков и транспорт – бытовую технику и металлические предметы вывозит компания-партнер, подключенная к сервису. В назначенное время мастера приедут к пользователю, вынесут ненужные вещи из квартиры, спустят их и погрузят в машину.

Если есть необходимость, они отключат оборудование от коммуникаций и электросети. При этом встроенную технику, например посудомоечную машину, хозяевам нужно демонтировать самостоятельно.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить онлайн-заявку на портале mos.ru. В ней надо указать адрес, предметы и их количество. После этого надо выбрать предполагаемую дату и время вывоза.

Вещи отправляют на пункты экологичной утилизации. Более 85% сдаваемых предметов перерабатывают, а полученный материал используют повторно.

Таким образом, благодаря сервису можно не только избавиться от отслуживших вещей, но и позаботиться об окружающей среде.

Сервис заработал 12 октября 2021 года. За три года москвичи оставили более 91 тысячи заявок. За этот год объем возрос на 56,5%. На экологичную переработку в пункты утилизации отправили уже свыше 2,3 тысячи тонн металлов, пластика и других материалов.

За первое полугодие специалисты сервиса "Вывоз ненужных вещей" выполнили 15,4 тысячи заявок, что превышает показатели 2023 года на 24%. Чаще всего горожане сдавали на утилизацию крупную бытовую технику. На переработку отправились пять тысяч стиральных машин, 4,5 тысячи холодильников и более трех тысяч кухонных плит.

Сервис является победителем национального конкурса "Надежный партнер – экология" в номинации "Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья". Также он получил специальный приз конкурса "Золотой сайт" в номинации "Дизайн для всех (инклюзивность и универсальность)".

