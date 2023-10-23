В Московском авиацентре завершается подготовка к осенне-зимнему периоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском авиацентре близится к завершению подготовка к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Подготовка требуется из-за особенностей работы при минусовых температурах. В сентябре и октябре личный состав прослушал курс лекций, после чего сдал обязательные зачеты и приступил к практике. Заключительный этап сезонной подготовки для пилотов будет организован, когда в Москве выпадет снег.

К зиме готовятся не только сотрудники авиацентра, но и его техника. Ежегодно перед наступлением холодов проводится проверка и обслуживание основных узлов и механизмов автомобилей, воздушных судов и другой техники. Двигатели авиатехники переводят в режим зимней эксплуатации.

Кроме того, при минусовых температурах вертолетам необходимо особое топливо. С наступлением холодов их заправляют керосином с присадкой против его кристаллизации.

Специалисты Московского авиацентра помогают в ликвидации крупных возгораний и с госпитализацией пострадавших при ЧП пациентов. Всего в составе центра 11 вертолетов: по пять пожарных и санитарных, а также один разведывательный.

Площадки Московского авиационного центра располагаются при пяти столичных медучреждениях: в ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ имени О. М. Филатова, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Наличие вертолетов позволяет медработникам оказывать помощь пострадавшим на борту. До этого столичная санавиация отпраздновала 15-летие.

