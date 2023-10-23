Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили асфальтовое покрытие на Большой Филевской улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Общая площадь работ превысила 55 тысяч квадратных метров. Работы проводились в ночное время суток. Замену асфальта осуществляли 36 человек с применением 14 единиц техники.

Работы на участке потребовались из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Еще одним поводом стал истекший гарантийный срок покрытия, последний раз его меняли в 2018 году.

Большая Филевская улица проходит от Шелепихинского моста через Москву-реку и тянется до улицы Полосухина. После пересечения с улицей Барклая по четной стороне к ней примыкает Филевский парк.

До этого дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта. Работы организовали на площади более 66 тысяч квадратных метров. Последний раз асфальт меняли на участке три года назад.

