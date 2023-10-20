Капремонт пешеходного перехода завершился в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Завершился капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в столичном районе Некрасовка по адресу проспект Защитников Москвы, дом 10. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства заменили старую керамическую плитку на гранитную, отремонтировали ступени лестничных сходов и напольное покрытие, установили новое инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию, отопление. Кроме того, в порядок привели служебные помещения", – отмечается в сообщении.

Во время проведения ремонта часть перехода была открыта, поэтому пешеходы могли двигаться по своему привычному маршруту.

На портале подчеркнули, что в столице особое внимание уделяется состоянию пешеходных переходов. В связи с этим сотрудники ГБУ "Гормост" регулярно проверяют переходы. При необходимости принимаются решения о текущем или капитальном ремонте.

Порядка 300 подземных переходов специалисты "Гормоста" отремонтировали за последние 10 лет. В 2023 году планируется обновление девяти переходов, в части из которых работы уже завершены.

Накануне в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что на Каширском шоссе от Борисовского проезда до МКАД специалисты заменили более 185 тысяч квадратных метров асфальта.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что на Каширском шоссе часть работ проводилась в ночное время, местами ограничивая движение транспорта. На отремонтированном участке уже нанесена дорожная разметка, в том числе осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.