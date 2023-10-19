Более 185 тыс кв м асфальта заменили на Каширском шоссе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили в Москве на Каширском шоссе от Борисовского проезда до МКАД, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на одной из ключевых магистралей юга столицы – Каширском шоссе", – сказал заммэра Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, последний раз подобные работы проводились в 2018 году. За это время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Также истек гарантийный срок службы дорожного полотна.

Специалисты основную часть работ проводили в ночное время, частично ограничивая движение транспорта. На отремонтированном участке уже нанесена дорожная разметка, в том числе осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.

Всего в 2023 году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменили свыше 23 миллиона квадратных метров асфальта.

Ранее Бирюков рассказал, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили асфальтовое покрытие на Воробьевской набережной в Западном административном округе города.

По его словам, всего был приведено в порядок свыше 26 тысяч "квадратов" асфальта. Он заявил, что работы проводились в рамках благоустройства Воробьевской набережной и создания Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр.