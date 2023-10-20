Столичные службы обновили асфальт на участке Ленинского проспекта

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы обновили асфальт на участке Ленинского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты отремонтировали свыше 66 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта. Одной из причин ремонта стала колейность. Она появляется из-за интенсивного автомобильного движения и резких перепадов температуры воздуха осенью и зимой.

Кроме того, последний раз асфальт на этом участке меняли три года назад, уже истек его гарантийный срок службы, пояснил он.

Дорожные работы проводили преимущественно ночью с частичным ограничением движения. На отремонтированный участок нанесли дорожную разметку, используя износостойкие материалы – холодный пластик и термопластик.

Ранее сообщалось, что свыше 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на столичном Каширском шоссе от Борисовского проезда до МКАД. По словам Бирюкова, последний раз подобные работы там проводились в 2018 году.

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