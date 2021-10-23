Порядка 42 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Около 42 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации. В общей сложности по программе в столице возвели 155 новостроек, из которых 126 уже передали под заселение, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В рамках реализации программы реновации уже построено два миллиона квадратных метров жилья – это 155 новостроек, 126 из которых переданы под заселение. Также продолжается строительство 152 домов мощностью 2,6 миллиона квадратов, а еще 157 новостроек на три миллиона квадратных метров проектируются", – рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Всего с начала реализации программы расселили уже 54,8 тысячи москвичей из 358 аварийных домов. Из них 41,9 тысячи человек уже переехали в новые квартиры.
Ранее сообщалось, что вторую новосторойку, возведенную в столичном районе Кунцево, передадут под заселение по программе реновации в 2022 году. Получить новое жилье смогут более 130 человек
В программу реновации включили еще 10 адресов
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