Порядка 42 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 42 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации. В общей сложности по программе в столице возвели 155 новостроек, из которых 126 уже передали под заселение, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках реализации программы реновации уже построено два миллиона квадратных метров жилья – это 155 новостроек, 126 из которых переданы под заселение. Также продолжается строительство 152 домов мощностью 2,6 миллиона квадратов, а еще 157 новостроек на три миллиона квадратных метров проектируются", – рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Всего с начала реализации программы расселили уже 54,8 тысячи москвичей из 358 аварийных домов. Из них 41,9 тысячи человек уже переехали в новые квартиры.

Ранее сообщалось, что вторую новосторойку, возведенную в столичном районе Кунцево, передадут под заселение по программе реновации в 2022 году. Получить новое жилье смогут более 130 человек

