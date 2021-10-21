Новостройку в Кунцеве передадут под заселение по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Вторую новосторойку, возведенную в столичном районе Кунцево, передадут под заселение по программе реновации в 2022 году. Получить новое жилье смогут более 130 человек. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
"Новостройка по адресу Бобруйская улица, дом 15/1, введена в эксплуатацию в сентябре текущего года. 12-этажный дом построен по индивидуальному проекту, он рассчитан на 80 квартир", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что первая новостройка в Кунцеве, в которую по программе реновации расселили москвичей, расположена на Молодогвардейской улице (дом 44). В настоящее время готовится градостроительная документация для еще одной территории на той же улице. Речь идет о земельном участке 53 (владение 51, владение 53).
"До конца 2024 года в рамках первого этапа реализации программы в Кунцеве намечено начать расселение более 300 человек", – добавил Левкин.
В общей сложности в районе планируют расселить 61 дом общей площадью более 170 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить новой жилплощадью порядка 10 тысяч москвичей.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации еще 10 стартовых площадок в девяти районах столицы. На них возведут 128,6 тысячи квадратных метров жилья, что позволит расселить 26 старых домов.
В программу реновации включили еще 10 адресов
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