Новостройку в Кунцеве передадут под заселение по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Вторую новосторойку, возведенную в столичном районе Кунцево, передадут под заселение по программе реновации в 2022 году. Получить новое жилье смогут более 130 человек. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

"Новостройка по адресу Бобруйская улица, дом 15/1, введена в эксплуатацию в сентябре текущего года. 12-этажный дом построен по индивидуальному проекту, он рассчитан на 80 квартир", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что первая новостройка в Кунцеве, в которую по программе реновации расселили москвичей, расположена на Молодогвардейской улице (дом 44). В настоящее время готовится градостроительная документация для еще одной территории на той же улице. Речь идет о земельном участке 53 (владение 51, владение 53).

"До конца 2024 года в рамках первого этапа реализации программы в Кунцеве намечено начать расселение более 300 человек", – добавил Левкин.

В общей сложности в районе планируют расселить 61 дом общей площадью более 170 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить новой жилплощадью порядка 10 тысяч москвичей.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации еще 10 стартовых площадок в девяти районах столицы. На них возведут 128,6 тысячи квадратных метров жилья, что позволит расселить 26 старых домов.

