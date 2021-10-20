Бочкарев: общая мощность 10 новых площадок реновации составляет 128 тыс кв метров жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Включение 10 новых адресов в список стартовых площадок реновации позволит построить 128 600 квадратных метров жилья для расселения участников программы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что строительство на этих площадках позволит расселить жителей 26 старых домов с 1 840 квартирами. Новое жилье получат 4 700 москвичей.
"Всего на сегодняшний день для реализации программы реновации подобраны и утверждены 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 миллиона квадратных метров", – добавил Бочкарев.
Новые площадки расположены по адресам улица Дурова, владение 3; 2-я Дубровская улица, владение 1; Илимская улица, владение 5; улица Академика Комарова, владения 6–8; Отрадный проезд, владения 6–8; Вересковая улица, владение 6; улица Кржижановского, владение 31; улица Свободы, владения 7–9; Сосновая аллея, владение 4; 1-й Волоколамский проезд, владение 7, корпус 1.
"Программа набирает темпы, количество включенных в нее адресов увеличивается, и есть, судя по цифрам этого года, все основания полагать, что и дальше московские власти смогут поддерживать необходимую скорость ввода новых домов для переселения участников программы в более комфортные жилищные условия", – подчеркнул управляющий в консалтинговом агентстве Kuzin Consulting Георгий Кузин.
Ранее сообщалось, что около четырех тысяч семей переедут в новые дома по программе реновации в столичном районе Гольяново. Всего по программе реновации в Гольянове планируется снести и расселить 101 дом, где проживают 25,3 тысячи человек.
В Москве расселят еще 26 домов по программе реновации
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