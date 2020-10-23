Торговый комплекс "Глобус" в СВАО планируется достроить до конца года

10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство многофункционального торгового комплекса "Глобус" на северо-востоке Москвы планируется завершить в 2020 году, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Объект возводится на улице Полярной, доме 31а, в районе Северное Медведково на средства инвестора. Специалисты комитета проводят проверку комплекса, которая завершится в конце октября. После устранения замечаний строение введут в эксплуатацию.
Комплекс представляет собой двухэтажное здание общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров. В нем разместятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, небольшие бутики, фуд-корт, кафе и рестораны.
В здании оборудуют собственный мясной и рыбный цеха, цех кондитерских и хлебобулочных изделий. Предусмотрена комната матери и ребенка.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут парковку на 1 125 автомобилей. Подъехать к торговому комплексу можно со стороны Чермянского проезда, улицы Широкой и Проектируемого проезда № 6379.
Ранее на востоке Москвы завершилось возведение нового здания автовокзала "Щелковский". Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, застройщиком подано заявление о вводе объекта в эксплуатацию.
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