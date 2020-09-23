Московскую аллею начали благоустраивать возле станции "Динамо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице началось благоустройство Московской аллеи. Данная территория расположена возле станций "Динамо" (выход № 2) Замоскворецкой линии подземки и "Петровский парк" (выход № 3) БКЛ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Эта аллея проходит по территории Петровского парка параллельно Ленинградскому проспекту. В настоящий момент там огородили строительные площадки, специалисты приступили к демонтажу старых покрытий и прокладке кабельной канализации.

Кроме того, продолжается установка бордюрного камня и подготовка тротуаров и проезжей части к ремонту. "Горожане используют Московскую аллею в качестве транзитной территории, совершая пересадки между разными видами транспорта или переходя с одной станции метро на другую. После того как завершится ремонт, потоки людей распределятся более равномерно, аллея не будет перегружена", – заявили представители департамента капитального ремонта столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ожидается, что около станции "Динамо" сделают новое общественное пространство для проведения городских праздников и фестивалей.

"Основными проблемами территории перед станциями метро можно назвать отсутствие общественных пространств и зон отдыха, изношенное покрытие тротуаров и проезжей части, стихийную парковку на площади, разрушенные лестницы в зоне южного вестибюля", – подчеркнули в пресс-службе департамента.

При благоустройстве аллеи в порядок приведут восемь лестничных маршей на площади около южного вестибюля станции "Динамо". Помимо того, старое покрытие тротуаров заменят гранитной плиткой.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для мощения будет использован розовый гранит из Малышевского месторождения и темный амфиболит из Карелии. При этом тротуары в парковой зоне, находящиеся рядом, замостят бетонной плиткой. Еще будет обновлен асфальт на проезжей части.

Проблему с недостаточным освещением решат установкой 16 дополнительных уличных торшеров и будут заменены около 30 старых фонарей.

На Московской аллее при благоустройстве появятся урны, лавочки, четыре информационные стелы. Для любителей велосипедных прогулок оборудуют велопарковки. 30 деревьев на аллее сохранят.

Предполагается, что закончат работы по благоустройству до конца года.

Ранее обустройство проезжей части началось на Большом Каменном мосту. В настоящий момент все демонтированные элементы мостового сооружения собирают заново.