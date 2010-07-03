Первый осенний "День без турникетов" пройдет с 26 по 28 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первая осенняя акция "День без турникетов" пройдет с 26 по 28 сентября. Регистрация на мероприятие уже открыта.
В Digital October гостям предложат узнать о новых профессиях, развитии искусственного интеллекта. В Cyberspace презентуют зону автомобильных симуляторов, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Осмотреть высокотехнологичное оборудование можно в технопарке "Инжинириум" МГТУ имени Баумана. Дворец культуры Российского университета транспорта проведет выставку "Неизвестный Ван Гог", где покажут точные цифровые копии полотен художника.
"Первая осенняя акция "День без турникетов" пройдет под эгидой темы "Цифровой разум" и позволит участникам погрузиться в удивительный мир передовых технологий", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
С 8 по 10 августа в столице проходила очередная акция "День без турникетов". Ее посетило более пяти тысяч москвичей. В ходе акции все желающие могли побывать на экскурсиях и мастер-классах. Двери для них открыли свыше 30 компаний и технопарков, где можно было познакомиться с современными образовательными проектами и технологиями будущего.
Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда восемь предприятий посетили около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы.
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