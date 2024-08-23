Четыре участка будут реорганизованы по программе КРТ в Тропарево-Никулине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы и городские операторы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) четыре участка площадью почти 23 гектара в столичном районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках проектов в течение 4–5 лет на выбранных участках появятся жилые и деловые кварталы, где построят более 132 тысяч квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие территорий составят почти 40,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – порядка 714 миллионов рублей. В районе создадут почти 1,9 тысячи мест для трудоустройства, отметил вице-мэр.

Реорганизацией участках площадью 0,68 гектара займется правообладатель, три других проекта общей площадью почти 22,3 гектара реализуют операторы КРТ.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что благодаря программе КРТ в районе появится 55 тысяч "квадратов" жилья, в том числе для программы реновации и других нужд. Помимо этого, построят общественно-деловые объекты площадью более 77 тысяч "квадратов". В районе появятся школа на 325 учащихся, подстанция скорой помощи, административное здание для размещения полиции. На всех участках пройдет благоустройство и озеленение, а около жилых домов оборудуют детские и спортивные площадки, добавил Гаман.

Ранее город назначил оператора для проведения редевелопмента участка бывшей промзоны Хапиловка. Им стало московское казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Работы будут проводиться на площади в 4,8 гектара, на которой в течение четырех лет построят коммунальные объекты. Инвестиции в проект составят около 2,09 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет более 128,4 миллиона рублей.