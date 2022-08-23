На аукционе определили инвестора для реорганизации бывшей промзоны Теплый Стан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии бывшей промзоны Теплый Стан, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас участок используется неэффективно: там расположены склады, автомастерские и стоянки. Право заключения договора о комплексном развитии территории выиграл застройщик из Архангельска. Соглашение с ним подпишут на 10 лет, его стоимость по итогам торгов составила 24,66 миллиона рублей.

Объем инвестиций в реорганизацию территории оценивается в 17 миллиардов рублей. Ожидается, что в бюджет города будет поступать 1,5 миллиарда рублей в год. По итогам реализации проекта для жителей появится более 4,4 тысячи новых рабочих мест.

Ефимов напомнил, что за последние несколько лет в Москве создали благоприятные условия для инвесторов. В городских проектах все чаще участвуют компании из других регионов. Он добавил, что прошедшие торги – уже третьи на право реорганизации бывших промзон.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, победителю аукциона нужно в течение 30 дней заключить с городом договор о комплексном развитии территории.

По итогам реализации проекта на территории бывшей промзоны Теплый Стан могут возвести свыше 204 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе научно-производственные объекты, высокотехнологичные предприятия, магазины, банки, кафе и спортивные клубы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон Грайвороново и Варшавское шоссе в Текстильщиках и Нагорном районе. Здесь будут строить жилье и объекты социальной инфраструктуры.

До этого Ефимов объявил, что в Москве реорганизуют 14 участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". На выбранных площадках появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые постройки и жилье.

