Сабина Цветкова обратится в префектуру ВАО с просьбой благоустроить парк "Янтарная горка"

Фото: телеграм-канал "Сабина Цветкова"

Советник руководителя департамента транспорта столицы Сабина Цветкова обратится в префектуру Восточного административного округа (ВАО) с просьбой благоустроить парк "Янтарная горка". Об этом она рассказала на встрече с местными жителями, передает Агентство "Москва".

"Я вас хочу поздравить с очередной, пусть маленькой, но важной победой. С тех пор, как жители района Богородское обратились с просьбой рассмотреть возможность благоустройства сквера, было собрано более 3 тысяч подписей. Это говорит о такой важности этого вопроса, об остроте этого вопроса, что люди действительно крайне-крайне остро воспринимают необходимость благоустройства этого прекрасного сквера. И теперь, с вашего благословения, мы передаем все эти подписи вместе с сопроводительным письмом, с обращением, в префектуру и в профильные департаменты", – заявила Сабина Цветкова.

Она также выразила надежду, что пожелания местных жителей будут учтены при разработке проекта.

"И обязательно будем ждать – самое главное – чтобы мы увидели проект. В этом проекте будут, я уверена, я надеюсь, все ваши пожелания. Потому что это опросные листы, в которых непосредственно вы, все жители, ставили пометки, а что вы хотели: больше освещения, больше зеленых зон, больше спортивных площадок, детских, взрослых, для людей золотого возраста, прогулочных зон с точки зрения пешеходных дорог. Поэтому все здесь есть. Я надеюсь, что те, кто начнет проектировать благоустройство, обратят внимание на это. Мы с вами точно будем на это обращать внимание. И я думаю, что дальше мы уже пойдем в более предметную плоскость этого разговора. И уверена, что вашу инициативу все те, за кем закреплена эта ответственность, обязательно поддержат. Мы вас будем держать в курсе", – добавила Цветкова.

Ранее в Бибиреве приступили к благоустройству детской площадки. Реконструкция будет завершена до конца августа 2024 года. Специалисты расширят площадку. Так, на ней появится травмобезопасное прорезиненное покрытие. Старые качели и карусели демонтировали, а на их месте установят новые. Игровая зона будет более функциональна, разнообразна, экологична и безопасна.

