Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

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12:13

Парки приглашают москвичей на бесплатные курсы иностранных языков

городпарки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В шести парках столичного департамента культуры проводят бесплатные уроки иностранных языков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут освоить английский, испанский, немецкий, китайский языки и иврит. Занятия рассчитаны на взрослых и детей. Их проводят преподаватели языковых школ. Программы обучения составили так, что к занятиям можно присоединиться в любой момент. Для посещения большинства уроков нужно будет предварительно зарегистрироваться.

В частности, в парке "Ангарские пруды" проходят занятия по английскому языку для детей в возрасте от трех лет. Чтобы заинтересовать малышей, уроки проводят в музыкально-игровой форме.

В парке имени Ю.М. Лужкова дети смогут присоединиться к образовательной программе "Английский рано – не поздно". Занятия проходят в Добром доме по понедельникам и средам в 18:30. Они предназначены для детей в возрасте от трех до пяти лет и детей в возрасте от пяти до семи лет.

Дети в возрасте от 7 до 12 лет могут выучить английский язык в Таганском парке. Занятия проходят в центре детского творчества по понедельникам и пятницам в 18:00. Участники разбирают времена глаголов и другие правила английской грамматики. В 19:00 по понедельникам и пятницам в центре детского творчества организуют занятия по немецкому языку для взрослых.

Воронцовский парк приглашает детей в возрасте от 8 до 12 лет на уроки китайского языка. На занятиях участники при помощи карточек с картинками разучат основные иероглифы, научатся составлять из них предложения, а также узнают о роли тонов в китайском языке.

В саду имени Баумана взрослые смогут изучать иврит. Уроки подойдут всем, кто хочет научиться базовым правилам, читать и понимать простые фразы. Ближайший урок состоится 31 июля.

Ранее парки Москвы пригласили горожан на бесплатные лекции и кинопоказы 21–24 июля.

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