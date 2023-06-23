Завершено строительство путепровода под ж/д путями в составе южного участка МСД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты полностью завершили строительство тоннельного путепровода южного участка Московского скоростного диаметра под путями Павелецкого направления МЖД. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Выполнены все строительные работы, завершена внутренняя и внешняя отделка обоих тоннелей. Общая площадь работ превысила 2 000 квадратных метров. Также смонтированы все необходимые инженерные системы, включая автоматизированную систему управления дорожным движением", – рассказал он.

На путепроводе предусмотрели семь полос движения, три из которых ведут в центр города. Ожидается, что его запуск позволит снизить нагрузку на прилегающие дороги, а также на южную часть МКАД.

Гендиректор компании "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков отметил, что строительство путепровода под железной дорогой велось без остановки движения поездов. Для этого был смонтирован специальный экран, под защитой которого работали строители.

"Для обеспечения дополнительного крепления грунта мы завершили работы по торкретированию склонов железнодорожного земляного полотна с применением набрызг-бетона. Данная технология позволяет сформировать прочное защитное покрытие поверхности откоса", – добавил он.

В настоящее время идет благоустройство прилегающей к объекту территории. Площадь зеленых насаждений там составит больше одного гектара.

21 июня Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. Общая протяженность шестиполосной дороги составила 6,5 километра.



Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы