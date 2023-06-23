Зарядку для горожан старшего поколения проведут в парке искусств "Музеон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Серия летних мероприятий "Зарядка долголетия" пройдет в парке искусств "Музеон" 27 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Современные москвичи старшего поколения разрушают миф, что жизнь пожилого человека однообразна и скучна. Они продолжают вести насыщенную жизнь, сохраняя бодрость духа и тела. И мы активно им помогаем, вводя новые социальные практики и занятия. В летнем сезоне проекта "Московское долголетие" центром притяжения для горожан старшего поколения становятся столичные парки и другие уличные площадки. Уже открыто более четырех тысяч групп на свежем воздухе", – отметила она.

Мероприятие стартует в 10:00. Участники узнают о гимнастике, цигуне и зумбе. Они побывают на мастер-классах и познакомятся с правилами занятий спортом в летнее время года.

Все желающие могут стать участниками мероприятия на деревянной террасе "Музеона". Сделать зарядку также можно будет во дворе центров московского долголетия на свежем воздухе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на портале мэра и правительства Москвы заработал сервис онлайн-подачи заявлений на участие в проекте "Московское долголетие". Через специальную страницу горожане старшего поколения могут выбрать интересующие их занятия и записаться в группу. Дожидаться звонка сотрудников проекта не потребуется. Записать москвича на занятия могут также его родственники или друзья.

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