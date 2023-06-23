Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:02

Город

В Дмитровском районе по программе реновации построят дом на 421 квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты согласовали проект строительства дома по программе реновации в Дмитровском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

В новостройке запроектирована 421 квартира, из них 168 однокомнатных, 166 двухкомнатных, 84 трехкомнатных и три четырехкомнатных. Помимо этого, девять квартир адаптируют для маломобильных граждан.

Само здание будет состоять из семи секций. В доме также оборудуют одноуровневую подземную парковку.

В квартирах специалисты проведут полную отделку, установят розетки и осветительные приборы в комнатах, а на кухнях оборудуют мойки и плиты. Кроме того, все необходимое оборудование будет установлено в санузлах.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, также будет благоустроена территория вокруг здания. В частности, будут обустроены тротуары, проезды, пешеходные зоны, а также площадки для детей, занятий спортом и отдыха.

"Дополнительно будет реализовано комплексное озеленение: разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков в Москве по программе реновации появится четыре миллиона квадратных метров жилья.

До этого стало известно, что на улице Верхние Поля в столичном районе Люблино началось строительство дома по программе реновации. Дом будет состоять из восьми секций, рассчитанных в сумме на 348 квартир.

"Мой район. Обратная связь": начался ремонт дома, в котором жила оперная певица Нежданова

Читайте также

городреновация
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика