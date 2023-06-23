В Дмитровском районе по программе реновации построят дом на 421 квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты согласовали проект строительства дома по программе реновации в Дмитровском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

В новостройке запроектирована 421 квартира, из них 168 однокомнатных, 166 двухкомнатных, 84 трехкомнатных и три четырехкомнатных. Помимо этого, девять квартир адаптируют для маломобильных граждан.

Само здание будет состоять из семи секций. В доме также оборудуют одноуровневую подземную парковку.

В квартирах специалисты проведут полную отделку, установят розетки и осветительные приборы в комнатах, а на кухнях оборудуют мойки и плиты. Кроме того, все необходимое оборудование будет установлено в санузлах.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, также будет благоустроена территория вокруг здания. В частности, будут обустроены тротуары, проезды, пешеходные зоны, а также площадки для детей, занятий спортом и отдыха.

"Дополнительно будет реализовано комплексное озеленение: разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков в Москве по программе реновации появится четыре миллиона квадратных метров жилья.

До этого стало известно, что на улице Верхние Поля в столичном районе Люблино началось строительство дома по программе реновации. Дом будет состоять из восьми секций, рассчитанных в сумме на 348 квартир.

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