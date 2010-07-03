В Парке Горького пройдет фестиваль "Добрые люди"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Ежегодный фестиваль гражданского общества "Добрые люди" пройдет Парке Горького с 29 июня по 7 июля. О этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостей фестиваля познакомят с результатами работы успешных благотворительных и общественных фондов, которые помогают решать важнейшие социальные проблемы.

Девиз фестиваля "Добрые люди" − #длясебя! #длядругих! #длявсех! "Мы хотим показать, что гражданская активность уже стала частью повседневности", − пояснил глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. "Люди не ждут, пока власть что-то сделает, а сами начинают менять окружающую нас реальность", − подчеркнул он.

На основной площадке для посетителей проведут конкурсы и квесты. Гости также смогут послушать концерт, посмотреть документальные фильмы или смастерить поделки для воспитанников учреждений соцзащиты.

Кроме того, в тематических зонах установят арт-объекты и интерактивные стенды. Там состоятся художественные и фотографические выставки, мастер-классы и благотворительные ярмарки.

Каждый из дней фестиваля решили посвятить определенной теме. Например, если 30 июня станет днем искусства, то 1 июля − днем экологии, а 4 июля − днем защиты животных.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 29 июня в 19:00. С приветственным словом выступит глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, а Диана Гурцкая исполнит для гостей свои песни.