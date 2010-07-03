Ежегодный фестиваль гражданского общества пройдет в Парке Горького

С 29 июня по 7 июля в Парке Горького в Москве пройдет ежегодный фестиваль гражданского общества "Добрые люди", организованный Общественной палатой РФ. Девиз фестиваля в этом году – #длясебя! #длядругих! #длявсех!
На фестивале можно будет познакомиться с результатами работы гражданского общества по решению важнейших социальных проблем. В течение всех дней фестиваля будет проходить большая ярмарка проектов – все желающие смогут лично пообщаться с представителями успешно работающих благотворительных и общественных фондов и с авторами социальных проектов, которые оказывают реальную помощь самым разным категориям граждан.
"Мы хотим показать, что гражданская активность уже стала частью повседневности. Люди не ждут, пока власть что-то сделает, а сами начинают менять окружающую нас реальность, – рассказал глава Общественной палаты Валерий Фадеев. – Гражданское общество обладает огромными созидательными мощностями, и цель нашего фестиваля – показать конкретные результаты проектов, которые реализовали общественники".
"Добрые дела часто делаются без помпы и огласки, мало кто знает про них, но мы хотим сделать их видимыми, чтобы каждый человек понимал, что запускать социальные изменения – в наших силах", – добавил он.
На главной площадке во все дни проведения фестиваля будут проходить благотворительные концерты, проводиться конкурсы и квесты, а вечером демонстрироваться документальные фильмы. У посетителей парка Горького будет возможность изготовить своими руками поделки для подопечных учреждений социальной защиты, создать свое произведение искусства.
В тематических зонах фестиваля будут представлены арт-объекты, художественные и фотовыставки, интерактивные стенды, будут работать мастер-классы и благотворительные ярмарки. У гостей фестиваля будет возможность записаться в волонтеры, сделать пожертвование интересующему фонду.
В рамках деловой программы фестиваля запланированы партнерские лекции и семинары от благотворительных фондов – участников фестиваля; мастер-классы экспертов-практиков, авторов социальных проектов, представленных на фестивале; будут работать дискуссионные площадки, на которых гости и участники будут обсуждать решения конкретных социальных проблем. Мероприятия деловой программы фестиваля будут проходить в кинотеатре "Пионер".
Торжественное открытие фестиваля состоится 29 июня в 19:00. С приветственным словом выступит глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, а Диана Гурцкая исполнит для гостей свои песни.
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