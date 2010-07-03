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10:12

Атмосферу XIX века воссоздадут на фестивале "Дачное Царицыно"

досуг парки фестивали

10:12

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей и гостей столицы пригласили на фестиваль "Дачное Царицыно", который будет проходить с 12 по 21 июля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнила гендиректор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, на фестивале воссоздадут атмосферу конца XIX – начала XX века. В этот период "Царицыно было одним из самых любимых москвичами дачных мест", отметила она. "Летние дни дачники проводили, гуляя по старинному парку, а также за игрой в лаун-теннис, танцами, концертами и театральными спектаклями", – рассказала Фокина.

По ее словам, об этих славных временах вспомнят в июле, когда в течение десяти дней в парке музея-заповедника можно будет потанцевать и послушать музыку. Посетителям расскажут об известных писателях, музыкантах и ученых, которые некогда отдыхали на дачах в Царицыне.

12 июля открытие фестиваля отметят спектаклем "Аленький цветочек". Он начнется в 11:00. А на следующий день юным гостям Царицына покажут детский мюзикл "Песни для слонов".

В июне в столице прошел масштабный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". По всей Москве – на бульварах, набережных, площадях в центре и округах – работали 40 площадок. Гости фестиваля смогли увидеть реконструкцию 14 исторических эпох – от Древнего мира до Нового и Новейшего времени. В ходе фестиваля провели 550 реконструкций сражений, 400 исторических мастер-классов и 490 выступлений музыкантов. В этом году фестиваль посетили 5,7 миллиона человек.

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