Фестиваль "Времена и эпохи" собрал почти 6 миллионов гостей

Власти Москвы оценили работу фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи". Фестиваль проходил по всему городу с 7 по 16 июня, состоялся в Москве в девятый раз. Его посетили 5,7 миллиона человек, заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В исторической реконструкции участвовали две тысячи профессионалов и энтузиастов из России и 14 зарубежных стран – Австралии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Израиля, Италии, Мексики, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии.
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По всей Москве работали 40 площадок – на бульварах, набережных, площадях в центре и округах. Гости фестиваля смогли увидеть реконструкцию 14 исторических эпох – от Древнего мира до Нового и Новейшего времени. В ходе фестиваля было проведено 550 реконструкций сражений, выпущено более 7 000 стрел, сыграно 2 000 партий в игры, состоялось 490 выступлений музыкантов, проведено 400 исторических мастер-классов.
Также для гостей фестиваля "Времена и эпохи" провели более тысячи бесплатных экскурсий по разным маршрутам. Одним из самых ярких событий фестиваля стал Турнир святого Георгия, который прошел в "Коломенском" с 12 по 16 июня. Крупнейший международный рыцарский турнир точно и в деталях воссоздал мир Средневековья. Все состязания проводились по канонам кодексов XV века с максимальной исторической достоверностью.
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Завершит сезон летних фестивалей этого года открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Он пройдет в Москве с 20 июня по 8 сентября уже в третий раз. "Цветочный джем" является самым масштабным ландшафтным мероприятием в мире. В 2019 году концепцией конкурса стали сады постоянного цветения, а темой конкурсного задания – "Летние сады Москвы".
Профессиональный конкурс пройдет на 50 площадках, из них 42 в центре города и жилых районах. В пяти городских парках и на трех центральных площадях свои проекты создадут всемирно известные ландшафтные архитекторы. В жюри конкурса вошли профессионалы в области ландшафтного дизайна, среди которых Энди Стеджен (Великобритания), Йонас Эггер (Швейцария), Марио Боничелли (Италия), Таисия Вольфтруб (Россия).
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