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07:58

Курорты в городе. В парках столицы оборудовали места отдыха у воды

город общество досуг парки

07:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Места отдыха у воды оборудовали в 17 парках Москвы. Купаться можно только в трех из них. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Во всех 17 зонах отдыха есть бесплатные шезлонги.

В парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки. Для гостей там сделали два понтонных бассейна.

Зоны отдыха подготовили к летнему сезону

В "Сокольниках" одна зона находится на берегу Большого Путяевского пруда. Пляж появился возле Золотого пруда между Первым и Вторым Лучевыми просеками.

В "Царицыно" открыты два места отдыха у воды – у Большого и Среднего Царицынских прудов. В Парке Горького есть три пляжа – возле Пионерского и Голицынского прудов и на Андреевской набережной.

В "Терлецкой дубраве" появился песчаный пляж у Купального пруда. В "Северном Тушине" обустроили набережную Химкинского водохранилища. В Измайловском парке зона отдыха находится на берегу Круглого пруда.

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город общество досуг парки

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