Конференция по вопросу строительства храмов пройдет в Москве 23 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов

23 мая в храме Христа Спасителя в Москве состоится конференция на тему "Строительство храмов – укрепление русской государственности". Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресина.

Уточняется, что мероприятие приурочено к 30-м Международным образовательным чтениям "К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность". В нем примут участие представители столичных органов власти, а также духовенства. Начало конференции запланировано на 16:00.

С докладами выступят кураторы программы строительства церквей в Москве, в числе которых исполняющий обязанности председателя финансово-хозяйственного управления РПЦ иеромонах Ермоген и Владимир Ресин, который является советником патриарха по вопросам строительства.

Ранее стало известно, что священный синод РПЦ принял решение перенести проведение Архиерейского собора на осень или зиму 2022 года. Изначально он должен был состояться 26–29 мая, однако текущая международная обстановка затрудняет прибытие многих его участников.

