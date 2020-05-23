Девятая масштабная дезинфекция прошла в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице провели девятую масштабную дезинфекцию с целью противодействия распространению коронавируса, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что всего специалисты обработали территорию размером более 300 миллионов квадратных километров. Бирюков сообщил, что все городские дорожные и тротуарные покрытия были промыты средствами дезинфекции. Кроме того, были обработаны дворовые территории и межквартальные проезды.
Бирюков отметил, что особое внимание было уделено "проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта".
Кроме того, по словам заместителя мэра Москвы, тщательно были продезинфицированы общественные туалеты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объектам по обращению с отходами. Кроме того, специалисты провели обработку территорий МФЦ и общественных туалетов.
Бирюков сообщил, что работа осуществлялась силами порядка 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В дезинфекции также участвовали более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники, а также свыше 10 тысяч различных распылителей.
Заммэра Москвы подчеркнул, что дезинфекция столицы проводилась с помощью специальных средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Он добавил, что они безопасны для людей и животных.
Ранее он сообщил, что проведение ежедневной дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется. Он отметил важность этих работ, поскольку, по мнению специалистов, коронавирус может долго задерживаться на поверхности.
В Москве проходит девятая масштабная дезинфекция
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