Масштабная дезинфекция в Москве пройдет 23 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в столице в субботу, 23 мая, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, проводить их будут каждую неделю. Дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки обработают специальными дезинфицирующими препаратами, передает Агентство "Москва". Особое внимание будет уделяться лечебно-профилактическим учреждениям, площадкам перед входом в метро, территориям зданий входных групп станций, ТПУ, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

Участие примут порядка 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства, уточнил Бирюков. Они обработают более 300 миллионов квадратных метров территории.

Глава комплекса, что все сотрудники строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы. Они будут использовать дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, безопасные для людей и животных.

Заммэра объяснил, что главная цель дезинфекций – профилактика распространения коронавирусной инфекции. "Предстоящее мероприятие будет уже девятым по счету с конца марта, будем проводить их и впредь, столько, сколько потребуется, все силы и ресурсы для этого у города имеются", – подчеркнул он.

Ранее Бирюков заявил, что в Москве строго контролируется проведение ежедневной дезинфекции подъездов. Он напомнил, что в интернете проводится постоянный мониторинг сообщений жителей о недобросовестном проведении дезинфекции. О нарушениях граждане можно сообщить в Единую диспетчерскую службу (ЕДС), через портал "Наш город" и mos.ru.