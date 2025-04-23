Пространство для отдыха и занятий спортом появится в Пресненском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Пресненском районе Москвы планируют реорганизацию земельного участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"По проекту КРТ планируется реорганизовать участок площадью 0,48 гектара между улицами Ходынской и Пресненский Вал. В результате территория превратится в комфортное благоустроенное общественное пространство, которое будет включать в том числе открытую площадку для занятий спортом", – отметил он.

По его данным, участок планируют озеленить и обеспечить удобной улично-дорожной сетью, а территория станет частью жилого района рядом со станцией метро "Улица 1905 года".

Это уже второй проект в Пресненском районе, который подготовили по программе КРТ. Общая площадь территории, которую планируют реорганизовать, составляет 1,24 гектара.

Ранее сообщалось, что в Научном проезде появятся три жилых дома по проекту КРТ. Новостройки возведут рядом со станциями метро "Калужская" Калужско-Рижской линии, "Воронцовская" и "Зюзино" БКЛ.