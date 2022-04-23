Два социальных объекта в Москве оборудуют лифтовыми пристройками в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два социальных объекта в столице оборудуют лифтовыми пристройками в 2022 году. Об этом со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пристройки возведут в пансионате для ветеранов труда №17 и в центре содействия семейному воспитанию "Наш дом".

По словам Загрутдинова, решение о пристройке лифтов принято с целью создания безбарьерной среды на территории данных социальных объектов. Появление подъемников сделает посещение учреждений более комфортным, в том числе для пожилых и маломобильных людей.

Ранее в Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, данный объект претендует на звание самого комфортного для пешеходов среди всех мостов через Яузу. Изнутри мост полностью защищен от осадков и ветра, а по обеим сторонам от него установлены лифты.