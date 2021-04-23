Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Южном Бутове в этом году

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Жилой дом, строящийся по программе реновации в Южном Бутове, введут в эксплуатацию в этом году, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Южное Бутово по адресу улица Краснолиманская, владение 21, идет строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций пятого этажа, приступили к устройству внутренних и внешних перегородок. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году", – сказал глава ведомства.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, дом возводят по индивидуальному проекту. Здание будет состоять из двух односекционных корпусов. Оно будет оснащено системой вентилируемого фасада с фиброцементными плитами белого и темно-серого цветов. Также на фасадах установят корзины под кондиционеры.

Всего в доме будет 176 квартир. Отделка в каждой из них будет соответствовать стандартам программы реновации.

На первых этажах дома будут обустроены вестибюль, комната дежурного, технические помещения. Грузоподъемность лифтов составит 400 и 1000 килограммов.

Кроме того, здание оборудуют системами охраны, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Во дворе планируют установить детскую площадку и организовать место для отдыха, а также высадить кустарники и деревья.

Ранее сообщалось, что по программе реновации продолжается заселение новостройки по адресу Парковая улица, дом 33. Жителям трех пятиэтажек на Парковой улице выдадут смотровые ордера.

