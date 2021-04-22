Услугой "Помощь в переезде" воспользовались более 80% участников программы реновации

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Услугой "Помощь в переезде" воспользовались уже более 8 тысяч семей из 10,5 тысячи участников программы реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Перед запуском программы реновации мы дополнительно разрабатывали механизмы упрощения процедуры переселения для жителей. Результатом этой работы стала услуга "Помощь в переезде". Она абсолютно бесплатна, чтобы ее получить, необходимо обратиться в центр информирования по переселению", – рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
В случае выбора такой услуги префектура административного округа сама займется организацией переезда. В заявке необходимо указать дату и время переезда и при надобности предупредить о крупногабаритных и хрупких вещах. Саму заявку можно подать по телефону или онлайн.
Всего в Москве на данный момент открыты 30 центров информирования по услуге, которые работают каждый день, кроме воскресенья. Вся помощь центров абсолютно бесплатна.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики сообщили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Расселение участников коснется Северного, Северно-Восточного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Южного, Западного и Северо-Западного округов.
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