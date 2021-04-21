Власти Москвы выделили 17,3 гектара для строительства домов в рамках реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За первые месяцы 2021 года столичные власти выделили на строительство домов по программе реновации 18 земельных участков общей площадью 17,3 гектара. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Четыре дома планируется возвести на юго-востоке столицы, по три – на юге, востоке, северо-востоке и севере, а также по одному на западе города и на территории ТиНАО. Город намерен построить здесь 285,9 тысячи квадратных метров современного и комфортного жилья. В эти новостройки из старых домов смогут переехать 10,5 тысячи москвичей", – заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.

Таким образом, всего на данной земле будет построено 18 новых жилых зданий, на большей части участков уже ведутся проектировочные работы. Так, на Шепелюгинской улице будет возведен 14-этажный дом на 102 квартиры, в Гостиничном проезде и на Ставропольской улице построят трехсекционные здания переменной этажности, а на Новохохловской улице возведут три жилых корпуса разной этажности. Проекты всех домов предусматривают строительство подземных парковок и благоустройство придомовой территории.

"В Троицке (Физическая улица, владение 22) планируется построить жилой комплекс, состоящий из двух семиэтажных корпусов. Чтобы сохранить единый стиль микрорайона, фасады новых зданий украсят стилизованными элементами, перекликающимися с оформлением ранее возведенных домов", – говорится в материале.

Всего на данный момент в Москве подобрано 500 стартовых площадок для реализации программы реновации, на которых будет создано 7,9 миллиона квадратных метров жилой площади.

"В настоящее время возведено 108 домов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования и строительства находится 273 объекта общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров", – сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики сообщили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Расселение участников коснется Северного, Северно-Восточного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Южного, Западного и Северо-Западного округов. Первыми ключи от новых квартир получат жители районов Богородское, Западное Дегунино, Восточное Измайлово и Тимирязевского.