Более 16 тысяч человек получат жилье на первом этапе программы реновации на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новое жилье получат 16,7 тысячи человек в рамках первого этапа программы реновации в Южном административном округе столицы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Как рассказал глава ведомства Сергей Левкин, на юге Москвы в программу реновации вошли 378 домов общей площадью более 1,3 миллиона квадратов. Сейчас для волнового расселения подобрана 51 стартовая площадка. До 2024 года планируется начать расселение более 16 тысяч человек.

Программа реновации стартовала в ЮАО в сентябре 2018 года с заселения дома на улице Судостроительной в районе Нагатинский Затон. Сейчас в округе под заселение передано пять новостроек в районах Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Даниловском и Чертаново Южное. 2,5 тысячи жителей из 19 домов находятся в стадии расселения или уже завершили свой переезд.

Левкин также рассказал, что на территории Южного округа находится 24 сохраняемых объекта, со временем их реконструируют и приспособят под современное применение.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики сообщили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Расселение участников коснется Северного, Северно-Восточного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Южного, Западного и Северо-Западного округов. Первыми ключи от новых квартир получат жители районов Богородское, Западное Дегунино, Восточное Измайлово и Тимирязевского.

