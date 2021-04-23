Жители трех домов в Митине начинают переезд по программе реновации

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По программе реновации продолжается заселение новостройки по адресу Парковая улица, дом 33. Жителям трех пятиэтажек на Парковой улице выдадут смотровые ордера. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Запланировано расселение более 500 жителей в дом 33 на Парковой улице", – пояснил Левкин.

Монолитная новостройка переменной этажности была введена в эксплуатацию в конце 2020 года. В ней размещен подземный паркинг. На придомовой территории благоустроены общественные пространства, оборудованы детские комплексы и места для отдыха.

В Митине в программу реновации вошло 14 домов, в которых проживают более двух тысяч человек.

Ранее сообщалось, что за первые месяцы 2021 года столичные власти выделили на строительство домов по программе реновации 18 земельных участков общей площадью 17,3 гектара.

