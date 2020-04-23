Главврач Филатовской больницы рассказал о потоке молодежи с тяжелой формой COVID-19

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Коронавирус. Оперштаб Москвы"

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал видео главврача ГКБ № 15 имени Н. Ф. Филатова Валерия Вечорко.

Специалист рассказал, что в последнее время в медицинское учреждение пребывает много молодых людей, заболевших коронавирусом. Вечорко отметил, что у них зафиксирована тяжелая форма протекания болезни.

"В последнее время очень много в отделение реанимации нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме", – сообщил Вечерко.

Он призвал людей к соблюдению режима самоизоляции. Кроме того, Вечерко напомнил о важности социальной дистанции.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице несколько десятков тысяч медиков работают над проблемой пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что от профессионализма и квалификации специалистов зависит жизнь пациентов.

Кроме того, Собянин призвал не заниматься самолечением при заражении коронавирусом. Он подчеркнул, что самые тяжелые случаи и 2/3 летальных исходов были вызваны тем, что люди пытались не прибегать к медицинской помощи.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 1959 случаев заражения коронавирусом. 40,5% из новых заболевших входят в возрастную категорию от 18 до 45 лет. Всего в столице зафиксировали 33 940 пациентов с наличием коронавирусной инфекции в организме.