Возводимые в больницах модули для больных коронавирусом обеспечили водой и теплом

13:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Возводимые для больных коронавирусной инфекцией модули в столичных больницах обеспечили водой, теплом и электричеством, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, специалисты оперативно провели работы по планировке участков и устройству оснований общей площадью 45,8 тысячи квадратных метров под 22 каркасно-тентовых конструкции. Были выполнены работы по прокладке более 8,5 тысячи погонных метров трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, около 2 тысяч метров канализации.
Бирюков отметил, что за 96 часов энергетики выполнили весь необходимый объем работ по строительству электросетевой инфраструктуры для выдачи 20 мегаватт мощности, проложили более 100 кабельных линий, установили 13 комплектных трансформаторных подстанций.
Сейчас ведутся работы по установке опор освещения.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала 2020 года построили 17 социальных объектов различного назначения.
В их число входят больницы, детсады и школы. 14 из 17 построенных соцобъектов были возведены за счет инвесторов.
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