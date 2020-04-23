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Город

09:50

Учебный корпус, поликлинику и центр досуга построят в Ивановском по программе реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Учебный корпус, детскую поликлинику и досуговый центр построят в районе Ивановское по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.

"Для микрорайона 40–52 в Ивановском разработан и утвержден проект планировки территории, учитывающий потребности горожан в социальных объектах", – заявил руководитель департамента Сергей Левкин.

Он рассказал, что в районе запланировано строительство учебного корпуса со школьным отделением на 550 мест, поликлиники для детей на 320 посещений в смену и досугового центра.

Также в рамках проекта, который был утвержден Сергеем Собяниным, специалисты проведут работы по реконструкции существующей улично-дорожной сети, оборудуют проезды к домам с парковками, тротуары, наземные пешеходные переходы и велодорожки.

Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивные и детские площадки, а также пространство для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что в Москве идет работа по проектировке 77 жилых домов в рамках программы реновации. Общая площадь жилья составит 1,5 миллиона квадратных метров.

Дома проектируются с учетом возможностей маломобильных граждан. В частности, предусматриваются широкие коридоры и дверные проемы, а также планируется установка специальной сантехники. Согласно проектам, выключатели, розетки, дверные ручки и звонки располагают на удобном уровне.

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