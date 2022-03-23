Навруз отпразднуют в Москве 27 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Международный праздник весеннего равноденствия Навруз отметят в Москве 27 марта, сообщил журналистам глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
По его словам, праздник состоится в онлайн-формате, трансляция будет проходить с 12:00 до 18:00 на официальном сайте праздника, в его YouTube-каналах, в YouTube телеканала "Мир", а также в соцсети "Одноклассники".
В программу войдут презентации национальных диаспор, мастер-классы по приготовлению блюд национальных кухонь, спортивные состязания, национальные танцы, игры и ремесла.
В конце праздника состоится концерт. Запланированы выступления звезд национальной эстрады, в частности Хабиба, Рената Ибрагимова и Буррито.
По словам Сучкова, в Москве Навруз празднуют уже 16 лет. За эти годы количество посетителей возросло практически в 10 раз – до 50 тысяч человек. Кроме того, в три раза возросло количество национальных диаспор, принимающих в нем участие.
Навруз – это древний праздник, который символизирует наступление весны и обновление природы. В России его отмечают в Татарстане, Башкирии, Дагестане и некоторых других национальных республиках, в мире – в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Азербайджане и Туркмении.
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